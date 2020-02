La polemica su Interspecies Reviewers continua: interviene la doppiatrice di Meidri

Interspecies Reviewers sta seriamente rischiando di essere cancellato, con una polemica che si sta allargando sempre di più. La community è ormai spezzata in due, tra chi difende la produzione e chi, invece, critica pesantemente i "contenuti spinti" della serie televisiva. In merito all'argomento, inoltre, è persino intervenuta una doppiatrice.

Tutta la polemica iniziò quando Funimation annunciò improvvisamente la cancellazione della serie a causa degli standard di etica non rispettati dalla compagnia. Ad ogni modo, i lavori di simuldub, ovvero il doppiaggio in contemporanea con la messa in onda nipponica, erano già iniziati e, di conseguenza, i doppiatori avevano già prestato le proprie voci ai personaggi in alcune sessioni.

Brittany Lauda, l'attrice che presta la propria voce a Meidri, ha postato tramite i propri canali social un comunicato che chiarisce la propria posizione. In particolare, la doppiatrice ha manifestato il proprio disappunto per la cancellazione, in quanto professionista che viene pagata per l'operato. In questo settore, infatti, "perdere un lavoro" non ha motivo di festeggiamento, indipendentemente dal tipo e dal tema della produzione.

Tuttavia, Lauda ribadisce che per quanto possa trovare divertente una serie ecchi, determinati contenuti possono essere un problema per un portale come Funimation che non possiede nessun filtro per i maggiorenni. Comunque sia, l'attrice è stata regolarmente pagata per le sessioni svolte fino alla cancellazione, come da vincoli contrattuali.

E voi, invece, cosa ne pensate delle parole della doppiatrice? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.