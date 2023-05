È ancora polemica sugli isekai: 'Gli appassionati sono dei frustrati'

Amato e allo stesso tempo odiato, il genere degli isekai continua a far parlare di sé. A distanza di solamente qualche settimana si ripropone una nuova polemica sugli isekai. Questo genere è un modo che le persone frustrate della propria vita utilizzano per fuggire dalla realtà?

Il portale francese AFP ha pubblicato un articolo in cui attraverso un'intervista ad Asa Suehira, chief content officer di Crunchyroll, si discute sulla popolarità degli isekai, non solo tra i fan giapponesi, ma anche tra quelli d'oltreoceano. Alcune dichiarazioni hanno però fatto sorgere una nuova e grossa polemica.

Gli anime isekai portano gli spettatori in un mondo alternativo in cui i personaggi vengono traportati in una vita completamente nuova e differente dalla precedente. Tuttavia, molti isekai partono con le stesse premesse, il protagonista, raffigurato come un perdente, muore violentemente per reincarnarsi in un essere dai poteri speciali.

Gli isekai continuano a crescere in popolarità e nel 2021 cinque dei dieci anime più visti sulla piattaforma cinese Bilibili appartenevano a questo genere. Il successo degli isekai è tuttavia un'illusione per gli spettatori. Stando a quanto riportato da AFP, "il genere prospera grazie alle frustrazioni represse delle persone che si sentono sottovalutate e insoddisfatte della vita moderna. Mentre gli anime tradizionali mostrano eroi che si avventurano in mondi ostili, gli isekai si concentrano sulla possibilità di rifarsi una vita". La logica dietro questo genere sarebbe dunque quella di morire per rinascere in un mondo migliore.

Gli isekai offrono una speranza ingannevole. Gli appassionati di questo genere sognano di poter evadere dalla realtà per trovare una vita più gratificante. Questa è solamente l'ultima, futile polemica che coinvolge il genere isekai, poiché alla fine dei conti qualsiasi mezzo d'intrattenimento è un modo per sfuggire alla pesantezza e allo stress della vita reale. A proposito di isekai, da poco su Crunchyroll è arrivato That Time I Got Reincarnated As a Slime The Movie: Scarlet Bond.