Polemica Jump: 'Tutti gli Editor, anche le donne, devono capire il cuore dei ragazzi'

Weekly Shonen Jump è da decine di anni a questa parte la rivista di punta del Sol Levante, il magazine shonen più popolare e acquistato settimanalmente in Giappone grazie a titoli del calibro di ONE PIECE, My Hero Academia e Demon Slayer. Tuttavia, la linea editoriale di Jump deve essere ben chiara a tutti i suoi editori.

Mentre il magazine tenta di uscire dalle polemiche che l'hanno investita a causa di un'immagine troppo spinta, una nuova questione si aggiunge alla lista di situazioni che l'editore Shueisha deve affrontare nelle opportune sedi. Qualche tempo fa, infatti, un utente su Twitter aveva riportato una curiosa affermazione a seguito di una domanda rivolta da uno studente universitario a un membro della casa editrice in visita a una facoltà, ovvero se una donna potesse svolgere la professione di Editor per un manga. La risposta alla domanda da parte di Shuiesha qui segue:

"Non è una novità, l'importante è che capiscano il cuore dei ragazzi".

l'Huffington Post Japan, che ne ha approfittato per confermare lo scoop direttamente nella sede editoriale, ha confermato il post twitter dell'utente anonimo e racconta un estratto di quanto riportato dall'azienda:

"Non è una cosa senza precedenti. Ci sono donne su Jump Plus e persino in pubblicazioni come Young Jump. Le riviste di moda per ragazze richiedono persone che capiscano i gusti di moda delle donne, altrettanto potremmo dire che per una rivista shonen ci sia il bisogno di capire il cuore dei ragazzi."

Nonostante Shuisha abbia ribadito che chiunque possa diventare Editor, la notizia ha fatto storcere il naso ad alcuni fan del magazine che hanno aperto un polverone circa la veridicità delle affermazioni della compagnia che, da anni, pubblica sulle proprie pagine diverse opere perfettamente a proprio agio con i gusti femminili.

