È polemica su My Hero Academia 400: Horikoshi sotto accusa per ecessiva sessualizzazione

Ci risiamo, ancora una volta Kohei Horikoshi è caduto nel solito scandalo. A distanza di qualche tempo si ripropone la polemica per come l'autore Kohei Horikoshi disegna Invisible Girl. Toru Hagakure è stata ritratta ancora una volta senza veli, con seguente sdegno della community di appassionati.

A dare scandalo sono stati gli spoiler di My Hero Academia 400. Sfruttando il suo Quirk Toru Hagakure è riuscita a deviare e potenziare il navel laser di Aoyama, sconfiggendo il villain Kunieda. Tuttavia, poco dopo aver ottenuto questa vittoria, Invisible Girl cade vittima di una sorta di glitch della sua Unicità. Probabilmente a causa dell'accumulo di stress, l'eroina non è più invisibile. I lettori e Aoyama si ritrovano dunque di fronte a una Hagakure completamente nuda.

Secondo una larga fetta d'utenza, questa volta Horikoshi ha superato ogni limite. Solamente qualche mese fa l'autore di My Hero Academia era stato costretto a dare spiegazioni per una scandalosa cover page di Hagakure, ma il mangaka non ha perso il vizio a quanto pare.

Stando ai commenti dei lettori, questa scenetta divertente era completamente passabile ai fini della trama. Inoltre, bisogna ricordare che Hagakure è solamente una ragazzina non ancora maggiorenne e che più di una volta è apparsa nuda nelle pagine del manga. Horikoshi si è lasciato andare a del fan service, ma forse ha esagerato, soprattutto contando le precedenti polemiche. E voi cosa ne pensate della questione, la ritenete futile ed esagerata oppure anche secondo voi Horikoshi dovrebbe evitare situazioni del genere?