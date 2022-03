È polemica sulle paghe dei doppiatori anime: i doppiatori di Jujutsu Kaisen 0 sottopagati

La fusione tra Crunchyroll e Funimation ha regalato ai fan il più grande catalogo anime di sempre. Tuttavia, la compagnia sotto il controllo della società madre Sony è al centro di un clamoroso dibattito. L’industria anime è nuovamente sotto accusa: le paghe dei doppiatori sono assolutamente insufficienti.

A scatenare la polemica è stato un tweet della doppiatrice Stephanie Sheh. La doppiatrice di Usagi in Sailor Moon, subito dopo la notizia della nuova incarnazione di Crunchyroll, ha affermato che forse è finalmente ora che i doppiatori possano ottenere dei doppiaggi sindacali. A sostegno della Sheh, sono accorsi anche altri voice actor, come Crispin Freeman e Ben Diskin.

Ma cosa sono esattamente i doppiaggi sindacali? Negli Stati Uniti, la quasi totalità dei doppiatori sono rappresentati dallo Screen Actors Guild – American Federation of Television and Radio Artists. La funzione del SAG è quella di negoziare contratti con gli studi per garantire adeguate retribuzioni e condizioni di lavoro, nonché garantire l’assicurazione sanitaria, la pensione e un casting preferenziale per i suoi membri. Un doppiaggio sindacale è semplicemente un lavoro ottenuto con un contratto SAG.

L’industria del doppiaggio è storicamente tra le meno sindacalizzate, in particolar modo quando si parla di anime, e alcune società traggono profitto dalla situazione. Le retribuzioni sono al minimo, come rivelato dal doppiatore Michael Schwalbe. Questo, ha rivelato che i doppiatori inglesi di Jujustu Kaisen 0 sono stati pagati tra i 150 e i 600 dollari. Badate bene, non si parla di tariffa oraria, ma d'importo totale.

Al momento, Crunchyroll non ha ancora fornito commenti sulla questione. Secondo il CODA, tuttavia, le tariffe per gli spettacoli Funimation variavano dai 35 a 75 dollari l’ora. Questo importo non è abbastanza per alcuni doppiatori. Sara Secora, vorrebbe ad esempio che le retribuzioni salissero tra i 125 e 150 dollari l’ora, per un minimo di due ore di lavoro in studio.

Finora, Crunchyroll e Funimation non si sono mai mossi per avvicinarsi al doppiaggio sindacale. Tuttavia, dalla stagione primaverile Crunchyroll non avrà più streaming gratis. Ciò, potrebbe portare anche a un maggior sostegno verso l’industria del doppiaggio anime. Le richieste degli attori verranno accolte?