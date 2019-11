Polemica in Spagna per il capitolo 962 di ONE PIECE, 'è tradotto male'

Seppur con poche pagine, il capitolo 962 di ONE PIECE non si è fatto mancare nulla, covando un numero denso di avvenimenti e di rivelazioni. La saga di Wanokuni, ormai nel pieno del terzo atto, sta garantendo una narrazione ben studiata ed emozionante, complice un arco narrativo che, a detta dell'editor, rivelerà dettagli sul mitico ONE PIECE.

E in realtà, se effettivamente il manga dovesse terminare entro i prossimi 5 anni, era lecito aspettarsi presto o tardi primi spiragli sul leggendario tesoro di Roger, il forziere bramato da tutti i pirati. Le rivelazioni dell'editor, che hanno rivelato curiosità non indifferenti, hanno alimentato in maniera vistosa la sete di notizie dei fan, da anni in attesa di scoprire quali segreti Oda sensei stia ancora celando al proprio pubblico.

Ma nonostante un denso capitolo, che sta continuando a raccontare la storia di Oden Kozuki, in Spagna l'ultimo numero di ONE PIECE è stato segnato da una pesante polemica. Mettendo a confronto la traduzione spagnola con quella inglese, un fan ha scovato profonde alterazioni del testo, nonché errori grammaticali piuttosto importanti. La situazione è degenerata piuttosto in fretta, nonostante l'invito di alcuni appassionati a rispettare ugualmente le persone coinvolte, con evidenti critiche al traduttore che si è occupato dell'adattamento del capitolo 962.

Non abbiamo notizie, al momento, se il capitolo in spagnolo sarà modificato nei prossimi giorni, né tanto meno se se verrà revisionato, ma vi terremo aggiornati qualora avessimo maggiori informazioni in merito all'argomento. E voi, invece, cosa ne pensate? Lasciateci la vostra opinione, come di consueto, nello spazio riservato ai commenti.