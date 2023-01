È già polemica su Tokyo Revengers Stagione 2: l'opening accusata di plagio

Manca ancora qualche giorno alla premiere di Tokyo Revengers Stagione 2, ma il nuovo appuntamento con l'anime prodotto dallo studio LIDEN FILMS è già finito nella polemica. La sigla di apertura del Christmas Showdown Arc è stata accusata di plagio.

In esclusiva sul palinsesto streaming di Disney+, il nuovo appuntamento con l'adattamento dell'opera di Ken Wakui esordirà dal 7 gennaio 2023. In anteprima rispetto all'uscita ufficiale è stata pubblicata la sigla di apertura di Tokyo Revengers 2, accompagnata dal brano "White Noise" eseguito da Official Hige Dandism. I fan si sono però subito accorti di qualcosa di sospetto mobilitandosi sul web.

Come possiamo notare dalla clip in calce all'articolo, la sequenze che copre i secondo dal 00:53 al 00:58 è praticamente identica a quella di un'altra opening, la seconda sequenza di apertura dell'anime A Certain Magical Index. Tutto tra le due scene combacia alla perfezione, dai cambi di regia, alle espressioni assunte dai protagonisti.

Una fetta della community è dunque partita all'attacco accusando lo staff di produzione di plagio. Ma si tratta davvero di plagio oppure è una citazione a regola d'arte? Al momento non vi è ancora una risposta ufficiale, con LIDEN FILMS che però potrebbe essere chiamata a rispondere delle conseguenze di questa polemica.