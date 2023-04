È polemica sui troppi isekai: non c'è più originalità, secondo un'autrice

Da diversi anni a questa parte, l'industria è satura di isekai, un genere che ha ottenuto un esplosione di popolarità e che ha portato numerosi editori a pubblicare esclusivamente light novel di tale genere. Per un'autrice, è a causa degli isekai se non c'è più originalità.

Di base, si cataloga come isekai un fumetto in cui un protagonista vive una vita parallela in un mondo a cui non appartiene. Esempio perfetto di tale genere è Re:Zero, uno dei cinque anime isekai imperdibili per gli appassionati.

Negli ultimi tempi, tuttavia, la maggior parte delle light novel pubblicate in Giappone sono di genere isekai. Questa sovrabbondanza non è positiva, secondo una voce autorevole. Intervistata dal medium RealSound, Usagi Nakamura, autrice di Gokudou-kun Manyuuki ha parlato proprio di ciò facendo sorgere una polemica sugli isekai.

Per Nakamura, che ha affermato di non occuparsi più di light novel e che dunque il suo commento proviene dal punto di vista di un consumatore, l'industria è satura di isekai e l'originalità è sparita. L'autrice arrivata persino a domandarsi se i suoi colleghi non siano imbarazzati dal fatto che le loro storie siano quasi identiche a quelle di altri opere appartenenti al genere suddetto.

Nakamura ha affermato che il modello base di una storia di un isekai è stata ripetuta così tante volte che sembra che i vari fumetti siano stati tutti scritti dalla stessa persona. L'unica differenza sostanziale tra un'opera e l'altra sono i protagonisti.

Questa sovrabbondanza è destinata a risolversi in autonomia, secondo l'autrice. Con il tempo, le persone si stancheranno di questo genere e passeranno ad altro. Con il calare del seguito, gli autori si ispireranno al genere di appartenenza delle opere che godranno di maggior successo. Vi salutiamo lasciandovi alla top 10 degli isekai preferiti dai giapponesi.