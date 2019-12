Polemica Vinland Saga, l'autore dell'opera rassicura i fan: 'Nessuna modifica alla storia'

Le parole pronunciate settimana scorsa dal regista di Vinland Saga avevano spaventato parecchio la fan base, preoccupata di trovarsi di fronte ad un prodotto completamente diverso da quello ideato dal mangaka Makoto Yukimura. Secondo quanto rivelato pochi minuti fa dallo stesso autore però, i cambiamenti annunciati non sarebbero poi così radicali.

Per chi non lo sapesse, la polemica che ormai da diversi giorni circonda l'anime è nata dalla dichiarazione del regista Shuhei Yabuta, che dopo la messa in onda dell'episodio 19 di Vinalnd Saga comunicò ai fan che ci sarebbero stati "aggiustamenti rispetto al manga, necessari per godersi la serie per quello che è: un prodotto indipendente". Nonostante le richieste di chiarimento, Yabuta rimase stranamente silenzioso per tutto l'arco della settimana.

Makoto Yukimura, ideatore e scrittore del manga, è quindi intervenuto oggi rispondendo alle domande di alcuni fan. Dopo essere stato interrogato sulla questione, il mangaka ha dichiarato: "Come ha twittato il regista, ci saranno delle differenze tra gli ultimi episodi e la storia originale, ma saranno solo aggiustamenti atti a rendere più chiara la trama. La struttura della storia non subirà modifiche, non preoccupatevi". L'anime di WIT Studio del resto fece qualcosa di simile anche durante l'adattamento dell'episodio 18, differente nel montaggio ma uguale nei contenuti.

