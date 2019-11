Polemica Vinland Saga, il regista afferma: 'Cambiamenti in arrivo, l'anime è indipendente'

L'episodio 19 di Vinland Saga è stato un successo, sia dal punto di vista della sceneggiatura che da quello tecnico. I fan del manga, a tratti scontenti per via dello scialbo lavoro eseguito con l'episodio 17, credevano quindi di poter seppellire definitivamente l'ascia di guerra, ma le brutte notizie non hanno tardato ad arrivare.

Come potete vedere in calce, il regista Shuhei Yabuta ha infatti deciso di esporsi nuovamente sui social, scrivendo: "Grazie a tutti per aver guardato l'episodio 19, ora il team è finalmente al completo! Ne approfitto per annunciarvi che d'ora in poi ci saranno alcuni aggiustamenti rispetto al manga. Io e il mio team abbiamo pensato che fossero necessari per godersi la serie per quello che è: un prodotto indipendente. Ci auguriamo che il nostro lavoro vi stia piacendo!".

I fan hanno approcciato l'annuncio con cautela ma nonostante ciò, su Twitter e Reddit hanno già impazzato le prime polemiche. La dichiarazione del regista attualmente non conferma la tipologia di queste presunte modifiche, che potrebbero dunque essere delle semplici aggiunte con l'obiettivo di produrre dei filler o dei grandi cambiamenti atti a sconvolgere la narrativa.

Tutti gli anime realizzati da WIT Studio fino ad oggi sono stati estremamente fedeli alle controparti cartacee, quindi, nonostante le dichiarazioni, ci stupirebbe assistere a delle modifiche importanti.

