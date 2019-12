Polemiche per l'ultimo episodio di Boruto: Naruto Next Generations, 'animazioni oscene'

Lentamente, seppur procedendo per vie estremamente diverse dal manga, l'anime di Boruto: Naruto Next Generations ha iniziato a ingranare la marcia nell'ultimo arco narrativo. L'attuale minaccia, infatti, sta rischiando di mettere in estrema difficoltà persino il potente Rinnegan di Sasuke.

Quando si tratta di opere del calibro di ONE PIECE o risalenti al franchise di Masashi Kishimoto, i fan non riescono a perdonarne nemmeno una agli studi di animazione. In particolare, sono innumerevoli le volte in cui gli appassionati si sono trovati a polemizzare circa lo scarso livello tecnico che investe alcune delle puntate più gettonate dell'anime.

Il nuovo polverone, tuttavia, ha recentemente investito l'ultimo episodio di Boruto, caratterizzato da animazioni che i fan hanno considerato estremamente imbarazzanti. Nella clip che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, che è solo una delle tante, la sparizione di Urashiki ha scatenato le esilaranti e infervorate reazioni dagli appassionati che non si aspettavano un effetto così poco curato.

La situazione evidenziata nell'ultimo episodio, infatti, è la chiara dimostrazione della crisi che sta affrontando l'industria dell'animazione, ormai in calo da diversi anni a questa parte a causa degli eccessivi sforzi economici imposti dal settore.

E voi, invece, avete riscontrato queste criticità nella qualità dell'ultima puntata? Diteci la vostra, come sempre, nello spazio riservato ai commenti in fondo alla pagina.