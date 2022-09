Un politico brasiliano usa gli anime per la campagna elettorale: i video parodia virali

Ormai gli anime sono diventati un fenomeno culturale a livello globale. Dalla generazione di Dragon Ball in poi, ci sono sempre più persone che hanno preso contatti con questo mondo negli anni 90 e ora sono cresciuti, diventando membri della società a vari livelli, anche politici. E una delle ultime novità riguarda proprio la politica brasiliana.

Il politico brasiliano Kim Kataguiri ha postato degli spot per la sua campagna elettorale sul suo canale Youtube. Fin qui niente di strano per il politico, che affronterà le elezioni generali in Brasile la prossima domenica. Tuttavia, osservando i video, si intuisce subito che Kim Kataguiri ha sfruttato alcuni anime creando una parodia per la sua campagna elettorale.

In uno dei due video si nota subito il riferimento a Kaguya-sama: Love is War, in particolare all'ending speciale della prima stagione con Chika Fujiwara protagonista. Insieme a una ballerina travestita da Chika, Kim Kataguiri ha indossato l'uniforme maschile dell'istituto Shuchiin e ha ballato sulle note della canzone rivista, affermando di continuare a combattere la corruzione.

L'altro video invece riprende le note della canzone Rolling Star, nota opening di Yui usata in Bleach, e rivista ovviamente dal politico e il suo team in chiave elettorale. Qui il suo volto si sovrappone a quello di Ichigo mentre si lancia all'attacco di un Sosuke Aizen con il volto di Bolsonaro. E voi lo votereste un politico che si promuove in questo modo?

Di certo è un modo diverso di vedere gli anime in politica, dopo ciò che fu detto negli USA su Goblin Slayer da un repubblicano.