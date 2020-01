Polpo, de Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo, si mostra nella sua magnificenza

Sappiamo benissimo come Araki faccia della "particolarità" dei suoi personaggi, e dire particolarità è un eufemismo, un vanto. Ne Le Bizzarre Avventure di JoJo sforna individui stranissimi non solo per quanto riguarda il loro potere, ma anche l'aspetto, che pare sempre estremizzato fino all'inverosimile.

Basti pensare a uno degli antagonisti della quarta stagione, Polpo. In Vento Aureo si mostra come un personaggio grottesco, dalla mole mastodontica, chiuso in una cella che è fin troppo piccola per uno della sua stazza. Primo capo del mafia Passione, Polpo chiuso in carcere, da cui non può uscire e nel quale passa tutto il suo tempo a ingozzarsi e ingrassare, gestisce i reclutamenti dei nuovi membri attraverso il suo particolarissimo e fortissimo potere, Black Sabbath. Durante il test lui fa tenere accesa la fiamma di un accendino alla persona esaminata, senza però rivelare che una volta spenta e riaccesa, il potere di Polpo si attiva attaccando fino alla morte chi sta svolgendo il test.

È in questa circostanza che Giorno Giovanna, il protagonista di Vento Aureo fa la conoscenza del personaggio ed è sempre in questa situazione che alla fine lo uccide, scambiando una delle banane che Polpo è solito mangiare in una pistola con la quale, inconsapevolmente, si toglie la vita. In onore di questo antagonista davvero particolare, l'utente di Reddit e fan dell'opera ideata da Araki, GoshDarnit02496, ha realizzato quella che sembra proprio essere una statuetta che ritrae il Polpo in tutta la sua magnificenza: grasso e con l'accendino in mano; come potete vedere voi stessi dalla foto riportata in calce a quest'articolo.

