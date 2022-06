Pompo: La Cinefila, il film arriva in Italia grazie ad Anime Factory

Anime Factory, l'etichetta legata all'animazione giapponese di Koch Media, è molto attenta ai gusti degli spettatori nostrani, motivo per cui durante la distribuzione al cinema in un evento speciale per Liz e l'Uccellino Azzurro ha annunciato l'acquisizione dei diritti di un altro lungometraggio, Pompo: La Cinefila.

Ispirato al manga di Shogo Sugitani, il film è uno degli ultimi progetti dello Studio CLAP, un giovane e ambizioso studio di animazione, che ha già compiuto il suo debutto nel Sol Levante. Ad ogni modo, il titolo non è passato in sordina ad Anime Factory che, al termine della proiezione di Liz e l'Uccellino Azzurro, ha mostrato il primo trailer doppiato in italiano di Pompo: La Cinefila.

Per chi non conoscesse l'opera in questione, la trama recita quanto segue: "Joelle Davidovich Pomponette, una talentuosa produttrice cinematografica soprannominata “Pompo” che ha ereditato le le abilità nel settore da suo nonno. Nonostante il suo incredibile talento, Pompo si rifiuta comunque di produrre qualcosa di diverso dai film trash e di serie B, almeno finché non consegna al suo assistente, Gene Fini, un’ambiziosa sceneggiatura sulla vita di un compositore musicale."

L'azienda non ha rivelato ancora alcuna informazione se la pellicola arriverà nelle sale italiane o direttamente in home video, ma vi terremo aggiornati in caso di ulteriori novità. Vi suggeriamo, dunque, di continuare a seguirci per non perdervi tutti i prossimi anime in arrivo in Italia.