Pon No Michi: arriva la nuova serie anime dal direttore di Fire Force

Pon no Michi, un nuovo anime originale di Tatsuma Minamikawa - il regista di Fire Force Season 2 - stuzzica i fan con una key visual energica e colorata. Pubblicata sull'account ufficiale X (ex Twitter) della serie in arrivo, l'immagine mette in evidenza il cast principale dell'anime e i loro stili e personalità individuali.

Il post sui social media, che è possibile vedere al termine dell'articolo, conferma anche che la doppiatrice di talento Hibiku Yamamura, conosciuta per Smile Down the Runway)si è unita al cast; tra gli altri attori esperti che contribuiranno a Pon no Michi ci sono Kaori Maeda (Fruits Basket), Iori Saeki (The Executioner and Her Way of Life), Shion Wakayama (Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation) e Akio Otsuka (The Genius Prince's Guide to Raising a Nation Out of Debt).

Lo Studio OLM, lo stesso di Komi Can't Communicate e tantissimi altri, sta producendo la nuova serie, la cui uscita è prevista per gennaio 2024.

Pon no Michi seguirà un gruppo di ragazze liceali appassionate del gioco del mahjong, rendendo l'anime originale piuttosto diverso da alcuni dei precedenti lavori registici di Minamikawa, tra cui Fire Force.

Un racconto dark fantasy ambientato in un Giappone dalla storia alternativa, Fire Force è incentrato su Shinra Kusakabe, un giovane con abilità pirocinetiche che si unisce a una squadra di vigili del fuoco specializzati.

Sebbene al momento non sia noto su quali piattaforme di streaming sarà disponibile Pon no Michi, Fire Force è disponibile su Crunchyroll e su Netflix. Per i fan di Fire Force questo cosplay di Tamaki sarà eccezionale da vedere, mentre per i fan di Maki questo cosplay a tema Fire Force mostra tutta la potenza del personaggio.