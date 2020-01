Pop Step di Vigilante: My Hero Academia Illegals prepara una nuova performance

Nelle scorse settimane avevamo discusso delle prossime mosse di Pop Step in Vigilante: My Hero Academia Illegals, la supereroina è infatti pronta a stupire tutti con un nuovo e rinnovato entusiasmo, come si può vedere nell'ultimo capitolo della serie.

Nelle pagine del manga spin-off dell'opera ideata da Kohei Horikoshi, che in breve tempo è riuscito a diventare uno dei prodotti di animazione più famosi in Giappone, abbiamo scoperto la presenza di un triangolo amoroso tra Kazuho Aneyama, Koichi Haimawari e Makoto Tsukauchi, questa situazione ha spinto Pop Step a paragonarsi con Makoto, e a voler migliorare le proprie abilità.

Per questo, dopo che il personaggio di Vigilante: My Hero Academia Illegals si è scontrata con dei bulli famosi, che i fan di Final Fantasy hanno subito riconosciuto, la cantante ha rivelato al suo manager di voler comporre una canzone che esprima al meglio i suoi nuovi sentimenti. A differenza delle sue vecchie opere, questa volta però sarà un progetto che porterà avanti da solista.

Il manga, che è appena entrato nel suo arco narrativo conclusivo è edito in Italia da Star Comics, nei giorni scorsi è stato pubblicato il volume numero 7 dell'opera scritta da Hideyuki Furuhashi e impreziosito dai disegni di Betten Court, mentre in Giappone sono stati pubblicati per ora otto tankobon.