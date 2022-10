Pop Team Epic: quanti episodi avrà la Stagione 2 dell'anime?

Nel 2017 debuttava uno degli anime più irriverenti e folli di sempre, Pop Team Epic, tornato a ottobre con la sua seconda stagione. Ma per quanto tempo ci farà compagnia l'adattamento del manga yonkoma scritto e illustrato da Bkub Okawa? Ecco esattamente quanti episodi avrà Pop Team Epic Stagione 2.

Il palinsesto autunnale 2022 di Crunchyroll ha riaperto le porte a Pop Team Epic, di cui sono già stati pubblicati in simulcast due nuovi episodi. Gli spettatori possono però dormire sonni tranquilli, Popuko e Pipimi resteranno al nostro fianco per ancora diverse settimane. L'edizione home video conferma che l'avventura di Pop Team Epic Stagione 2 sarà composta da un totale di dodici puntate, dirette e sceneggiate da Jun Aoki per gli studi d'animazione Kamikaze Douga e Space Neko Company.

Pop Team Epic Stagione 2 ci riporta al fianco di Popuko e Pipimi, due ragazze adolescenti che semplicemente vivono la loro vita. La trama infatti non riguarda nulla in particolare e segue le vicende delle due ragazze mentre attraversano situazioni differenti a ogni episodio. Nella seconda stagione, il narratore Shouta Aoi cerca di ripristinare la linea temporale dell'universo, ma una sua versione malvagia lo intralcia.

L'adattamento di Pop Team Epic è imprevedibile, tanto che nemmeno il cast vocale è lo stesso a ogni puntata. Dalle parodie alla rottura della quarta parete, l'opera di Okawa è fuori dall'ordinario, ma è proprio questo a farla funzionare.