Pop Team Epic: il pianeta Terra censurato in un episodio in Cina

Pop Team Epic è uno degli anime più irriverenti e folli del momento, una serie che grazie alla sua originalità si è guadagnata persino una seconda stagione. E proprio uno di questi nuovi episodi è entrato recentemente al centro di una controversia in Cina per l'ennesima censura.

Uno degli episodi della stagione 2 di Pop Team Epic si è reso protagonista di una discussione dopo che un utente su Bilibili, noto social nel Paese del Dragone, ha notato qualcosa di strano con un certo personaggio che aveva fatto la sua comparsa. Si tratta di una riproduzione del pianeta Terra, ospite in un'intervista da parte di uno dei protagonisti dell'anime, che appare soltanto come una sfera azzurra senza la presenza dei continenti.

La questione ha suscitato qualche perplessità per via di questa censura in Cina, tuttavia dall'immagine in questione, allegata in calce alla notizia, si possono notare alcuni continenti e Paesi dell'Asia in controversia con la Cina, Taiwan ad esempio, motivo per cui per evitare contenziosi col governo l'emittente ha preferito censurare direttamente il globo terrestre. Non è la prima volta che nel Paese del Dragone si sente parlare di questi fenomeni, ricordate ad esempio la storia dei pantaloni di Daki in Demon Slayer?

