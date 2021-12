Pop Team Epic stagione 2 arriva nel 2022: l'annuncio ufficiale e i primi dettagli

Nel 2018 tanti spettatori di VVVVID conobbero Pop Team Epic, un anime comico di breve durata, con 12 episodi complessivi e che coinvolgeva due ragazze, studentesse delle scuole superiori. Tra eventi comici e battute meta, l'adattamento dell'omonimo manga di Bkub Ookawa prese il volo e ottenne un ottimo riscontro.

In Giappone, l'anime è tornato in onda più volte in questi anni, con ritrasmissioni denominate Pop Team Epic Repeat, terminata tra l'altro pochi giorni fa, chiudendo il 2021. E nello stesso giorno è stato rivelato con un teaser trailer che Pop Team Epic riceverà un secondo anime. La seconda stagione della serie è stata già confermata con Shota Aoi, doppiatore che ha fatto la sua comparsa alla fine della prima stagione, a rivelarlo.

Pop Team Epic 2 esordirà nel 2022 con Popuko e Pipimi che faranno il loro ritorno. La conferma arriva anche dalla rivista del manga, con le due protagoniste che rompono un muro - forse la quarta parete, viste le tante citazioni e battute meta - con la scritta 2022 nell'angolo in alto a sinistra.

Lo show, distribuito anche su Amazon Prime Video, è stato molto amato e infatti dopo la fine della prima stagione ci fu un episodio speciale di Pop Team Epic.