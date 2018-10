Pop Team Epic: svelato lo staff per lo special televisivo in arrivo!

La strampalata e surreale serie di Pop Team Epic avrà uno special televisivo, che andrà in onda il primo aprile 2019. Grazie ad un annuncio fatto mercoledì, scopriamo quali sono i membri chiamati a fare parte dello staff che si occuperà dell'episodio straordinario in questione. Ricordiamo che la serie è disponibile allo streaming su VVVID.

Piaccia o no, Pop Team Epic non è un anime che possa lasciare indifferenti. Infatti, lo stile della serie, basata sul manga breve digitale scritto e illustrato da Bkub Okawa, è sia immediatamente riconoscibile che spiazzante, come lo sono le avventure della giovane quattordicenne protagonista, Popuko. Per tutti i fan della serie, l'annuncio di uno special televisivo dedicato è stata una grande notizia, e, grazie al numero di novembre della rivista Animage, ora sappiamo da chi sarà composto lo staff che si occuperà del lavoro su questa parodia della cultura pop e degli anime giapponesi moderni.

Kamikaze Douga tornerà a produrre la serie animata, mentre Jun Aoki avrà ancora una volta il ruolo di regista e sceneggiatore, con Aoi Umeki che farà il suo ritorno come creatore del concept design. Lo staff tuttavia, non ha annunciato niente riguardo il contenuto dello special in senso proprio, che resta ancora un mistero. L'anime arriverà sugli schermi giapponesi il primo aprile 2019, a due anni esatti dall'annuncio dell'inizio della produzione originale.

Ricordiamo che Pop Team Epic è disponibile in streaming sulla piattaforma VVVVID, dove possiamo leggere la sinossi che riportiamo di seguito, per chiunque volesse iniziare a seguire le bizzarre avventure della coppia di ragazzine più irriverenti del Giappone, in attesa della pubblicazione dello special:

"All'apparenza, la piccola Popuko e la più alta Pipimi sembrano due studentesse innocue. In realtà sono una fabbrica per meme scorretti e divertentissimi. Pop Team Epic (conosciuto anche come Poptepipic) è una parodia della cultura pop dai tratti surreali e diventata un culto dell'internet. Le citazioni che possiamo trovare? Your Name, Pokémon, fidget spinner, Super Mario e Skyrim sono solo alcune. Anime is saved again."