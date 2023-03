Quanto sono popolari gli anime in Giappone? Un quadro sulla situazione degli ultimi anni

Il successo raggiunto dagli anime in Occidente nel corso degli ultimi anni è impressionante. Dal boom degli anni ’90, l’industria dell’animazione giapponese ha raggiunto tutto il mondo, registrando risultati straordinari, anche grazie alla diffusione di servizi in streaming. Ma quanto sono popolari gli anime in Giappone?

Pochi settori dell’intrattenimento possono vantare l’incremento della richiesta degli anime registrato negli ultimi anni, e di conseguenza anche un’esponenziale crescita negli introiti. Dal 2012 al 2021 l’industria ha registrato un’esplosione positiva nei guadagni, dai 0.24 triliardi di yen, corrispondenti a 1.6 miliardi di euro, fino a 1.31 triliardi di yen, circa 9.25 miliardi di euro. Tuttavia, gran parte di questi risultati vanno ricondotti all’accoglienza straordinaria registrata nei confronti del medium nei paesi esterni al Giappone.

Infatti, stando agli ultimi dati condivisi da Unseen Japan e provenienti dalle ricerche condotte da aziende come Famitsu Intelligent Strategic Marketing, sembrerebbe che meno del 35% della popolazione giapponese sia interessata a guardare anime. Per Kadokawa Game Linkage, nel 2020 la situazione si è relativamente sollevata con un 37% di cittadini giapponesi coinvolti nella visione di serie animate prodotte nel loro paese.

Inoltre, nell’ottobre del 2019, il Nippon Research Center organizzò un sondaggio per comprendere quante persone leggessero manga e vedessero anime, ottenendo un 33% di consumatori di tali prodotti, di cui gran parte rientrava nella fascia d’età tra i 5 e i 19 anni. Tali cifre aiutano ad avere una visione più completa della popolarità raggiunta dal medium in Giappone, certamente alta ma inferiore a quanto viene generalmente percepito in Occidente.

Cosa ne pensate di questi dati? Ditecelo nei commenti.