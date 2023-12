La popolarità degli anime calerà molto presto: lo dice il creatore di Gundam

Con una carriera da freelancer durata ben 40 anni, il creatore di Gundam Yoshiyuki Tomino ha vissuto appieno l'evoluzione del suo settore: gli anime, ormai, sono conosciuti più o meno ovunque e le professioni ad essi legate ormai sdoganate. Nonostante ciò, lo scrittore e regista non crede che la situazione possa durare a lungo.

Tomino, pur riconoscendo che viviamo nel periodo storico migliore per gli anime, è convinto che l'onda di popolarità che l'industria animata ha ricevuto nell'ultimo periodo resisterà ancora per altri 5 o 6 anni e poi subirà un'inevitabile battuta d'arresto.

Per supportare la sua opinione, l'autore di Gundam ha fatto parallelismi tra gli anime e le altre forme d'arte, dalla letteratura alla cinematografia, sottolineando che il successo di un fenomeno artistico deriva dal panorama culturale in cui si affaccia.

È pur vero, secondo Tomino, che il settore degli anime non morirà mai del tutto, ma citando Disney e i suoi errori, ha ribadito che basta cambiare la tecnica di realizzazione di un prodotto per causarne il declino (si pensi alla sempre più preponderante CGI, che ha rovinato diversi film iconici in passato).

In chiusura, Tomino ha aggiunto che esistono comunque opere d'arte che resteranno per sempre dei classici. Tomino qui fa riferimento ai film di Hayao Miyazaki, regista che ha segnato un'epoca e continua ad appassionare le nuove generazioni con il recentissimo "Il ragazzo e l'airone". Basti pensare che il nuovo film dello Studio Ghibli ha conquistato il box office negli Stati Uniti. Cosa ne pensate delle riflessioni di Tomino? Quanto credete possa durare il fenomeno degli anime? Fatecelo sapere qui sotto nello spazio dedicato ai commenti.