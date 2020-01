Popolarità per Demon Slayer anche su Twitter, ringraziati i fan per il grande traguardo

Sembra non esserci fine all'esplosione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. L'anime basato sul manga di Koyoharu Gotouge sembra aver messo le grinfie su tutto il Giappone e i vari numeri di consenso non accennano a diminuire. Non solo vendite di manga, light novel e merchandising, ma anche i numeri sulla pagina Twitter sono in costante ascesa.

Proprio sull'account ufficiale dell'anime di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è apparsa da pochi giorni un'illustrazione con cui lo staff ha ringraziato i fan per il supporto dimostrato negli scorsi mesi. Questo è stato a causa del traguardo raggiunto: la pagina Twitter ha infatti superato pochi giorni fa il milione di follower.

Anche se a distanza di poco tempo, l'account di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba adesso ha racimolato altri 100 mila fan, portando quindi il totale parziale a 1,1 milioni di fan che seguono la pagina. Un risultato eccellente senza dubbio, ed è per questo che Tanjiro, Nezuko, Zenitsu e Inosuke festeggiano nell'immagine in calce con tanto di coriandoli colorati.

Per fare un paragone, la pagina del manga di ONE PIECE è ferma a 472 mila follower mentre quella dell'anime di L'Attacco dei Giganti è poco sotto le 600.000, infine quella di Dragon Ball Super è a 234 mila follower.

Mentre sta per raggiungere ONE PIECE nel conteggio dei volumi singoli grazie alle performance del numero 18, il successo del merchandising ha visto alla ribalta anche i profumi a tema Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.