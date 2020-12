Niente porno su Evangelion: la richiesta causa il ritiro di un artista veterano

Dopo anni di duro lavoro, studio Khara sta per portare alla luce nei cinema nipponici la sua ultima fatica. Infatti sta per essere pubblicato in Giappone il quarto e ultimo film del progetto Rebuild of Evangelion che porterà alla conclusione questa lunga e amata saga.

Mentre il trailer di Evangelion 3.0 + 1.0 ci lancia verso il finale e il saluto a Shinji e agli altri protagonisti, studio Khara si sta preparando il più possibile per garantire una visione quanto più coerente ed emozionante possibile. E nel farlo ha anche diramato alcune linee guida sull'utilizzo dei propri prodotti. Gran parte dell'attenzione è stata dedicata naturalmente al non utilizzo dei prodotti illegalmente e per scopi commerciali, ma in tanti sono rimasti colpiti dalla richiesta di non fare porno su Evangelion.

Come vi abbiamo già raccontato, studio Khara vuole che i propri personaggi rimangano coerenti alla visione dello studio e quindi non trasposti in situazioni erotiche. Ciò ha già avuto un effetto, a poco più di 24 ore dalla nascita di questa richiesta. Un artista amatoriale con una carriera ventennale che si è sempre dedicato a doujinshi erotici su Rei Ayanami ha deciso di non disegnare più nulla sul personaggio. Questo ritiro dalle scene di Evangelion è stato affidato a un post su Twitter a cui Mogudan affida il proprio pensiero e il proprio saluto al personaggio. L'ultimo suo disegno su Rei risale al 24 dicembre 2020 e sarà quindi l'ultimo dedicato al personaggio.