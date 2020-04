La pornostar Kaho Shibuya si trasforma in cosplayer con la protagonista di Gigant

Dopo la conclusione di Gantz e Inu Yashiki, che hanno ricevuto anche un anime, Hiroya Oku ha iniziato a lavorare su un altro manga. Dall'8 dicembre 2017 infatti pubblica Gigant su Big Comic Superior, dell'editore Shogakukan. Il mangaka ancora una volta ha deciso di intrecciare le storie di alieni e umani che ricevono superpoteri.

Una dei protagonisti di Gigant è senza dubbio Papico, la pornostar mezza giapponese mezza svedese che sarà anche interesse amoroso dell'altro protagonista, Rei Yokoyamada. Papico è conosciuta per il suo lavoro nel mondo hard grazie alle sue forme sensuali. I due verranno poi coinvolti in eventi con tanto di mostri e alieni.

A vestire i panni di Papico è stata la famosa ex pornostar Kaho Shibuya. Conosciuta per le sue forme esplosive è quindi una delle persone più adatte per rappresentare la ragazza di Gigant nella vita vera. Kaho Shibuya ha realizzato un intero set fotografico postandolo sul suo account Instagram, come potete vedere in calce. Con la semplice maglietta UMIQLO, parodia della più famosa marca nipponica UNIQLO, e un paio di jeans inguinali, la cosplayer ha guadagnato il favore di Instagram.

Vi piace questo cosplay di Papico di Gigant? Intanto il mangaka è tornato al lavoro anche su Gantz con il prequel Gantz:E.