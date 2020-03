Il possibile ritorno di un personaggio amato in Vigilantes: My Hero Academia Illegals

La serie Vigilantes: My Hero Academia Illegals sta per arrivare al suo climax finale e, proprio prima della conslusione delle vicende, potremmo assistere al ritorno di un personaggio amatissimo dai fan.

Stiamo parlando del picchiatore mentore del protagonista Koichi Haimawari ossia il vigilante mascherato Knuckleduster peronaggio che gli appassionati della serie hanno subito apprezzato molto. Visto che stiamo per arrivare alla battaglia finale, e che i villain si stano radunando, potremmo assistere al ritorno del personaggio che, grazie proprio al suo ruolo di mentore, potrebbe dare un grande contributo alla causa dei nostri eroi. Nel capitolo 73, infatti, Koichi ha subito un duro trauma quando si è trovato a combattere con Kazuho, alias Pop Step, adesso posseduta dalla malvagia Queen Bee. Il capitolo ha causato nei fan accese reazioni per The Crawler anche perchè la storia tra il nostro protagonista e Kazuho è stata sviluppata in maniera molto convincente e a tratti anche inedita per un battle shonen. Quindi solo un possibile ritorno del suo mentore potrebbe risollevare il nostro Koichi per affrontare lo scontro decisivo. Vedremo nei prossimi capitoli cosa succederà.

Lo spin off di Vigilantes: My Hero Academia ha anche appofondito il passato di Aizawa e di Oboro suo amico defunto e tasformato un un Nomu nella serie principale di Kohei Horikoshi. Qui potete vedere la cover del nono volume di Vigilantes: My Hero Academia che ritrae entrambi.