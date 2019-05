Un post virale proverebbe un collegamento di Sailor Moon con Avengers: Endgame

L'ultimo lungometraggio del Marvel Cinematic Universe, Avengers: Endgame, sta facendo molto parlare di sé. Dopo il grande successo al botteghino che gli ha fatto guardare il secondo posto tra i film di maggior successo della storia, pare che un fan abbiamo trovato un collegamento con la serie Sailor Moon, che è subito diventato virale.

Captain Marvel è entrata da poco ha far parte del MCU con la pellicola a lei dedicata e ha fatto la sua comparsa anche in Avengers: Endgame, dove però, dopo un'uscita di scena, è mancata per la maggior parte del film.

Per fortuna gli appassionati vengono sempre in nostro soccorso e su Twitter, un fan noto come @kayncli, ha trovato un collegamento diretto tra Captain Marvel e Sailor Uranus. La descrizione del posto, che potete trovare in calce alla notizia, descrive come le due eroine condividano un potere molto simile. Inoltre, Captain Marvel indossa il suo costume blu mentre lancia uno sguardo con la testa inclinata, esattamente come Sailor Uranus nell'immagine a fianco.

Ovviamente il post non va preso troppo sul serio, ma è sicuro che se Hollywood avesse intenzione di portate Sailor Moon su grande schermo, l'attrice Brie Larson potrebbe essere una scelta interessante. Inoltre, l'attrice stessa ha dichiarato che Sailor Moon è stata uno dei suoi modello durante l'infanzia.

Di recente abbiamo potuto vedere un'altro interessante collegamento di una serie anime con Avengers: Endgame che ha visto come protagonisti All Might e Capitan America. Per quanto riguarda Sailor Moon invece, sta arrivando una nuova action figure di Sailor Neptune da Sailor Moon Crystal.