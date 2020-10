Il poster di My Hero Academia 5 rivela i nuovi costumi dei giovani eroi

My Hero Academia 5 debutterà il prossimo anno, come recentemente condiviso da Weekly Shonen Jump e dall'evento speciale dedicato dello scorso sabato. Gli eroi torneranno da noi durante la stagione primaverile, ma nel manga le cose sono in realtà incentrate su tutt'altro periodo.

Finora l'anime ispirato al manga di Kohei Horikoshi è passato dalla stagione primaverile della prima e seconda stagione, passando a quella estiva nella terza e infine alla stagione autunnale nella quarta. Era solo questione di tempo quindi che anche per gli eroi arrivasse il periodo invernale. My Hero Academia stagione 5 si terrà principalmente negli ultimi mesi dell'anno ed è obbligatorio che Deku e gli altri si equipaggino di conseguenza.

Già dal primo poster di My Hero Academia 5 si possono notare queste differenze con i costumi presentati in passato. Il costume di Bakugo ha diverse aggiunte, dal colletto alle maniche lunghe, così come Momo Yaoyorozu si è dotata di un mantello che possa coprirla di più dal freddo, considerato che il suo costume lascia molto spazio alla pelle. Anche Mina Ashido si dota di un costume che possa aiutarla a contrastare il freddo invernale, mentre non sembrano esserci molte differenze per Deku.

Contemporaneamente possiamo vedere Shinso in versione eroe, così come Monoma con il suo costume basato su un frac. Ma saranno tanti altri gli eroi di My Hero Academia 5 a dover apportare delle modifiche al proprio outfit, e le variazioni le scopriremo con poster e trailer futuri.