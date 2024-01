Troppo potenti! I 3 personaggi anime più overpowered di sempre

Uno degli elementi più avvincenti degli anime è la possibilità di assistere alla continua crescita dei personaggi, anche in termini di potenza e abilità sul campo di battaglia. Esistono però creature capaci di raggiungere un potenziale pressoché infinito e ineguagliabile nei loro universi. Ecco, perciò, i 3 personaggi più overpowered di sempre.

Al terzo posto troviamo Limur Tempest di Vita da Slime. Presentato inizialmente come uno dei tipici salary men giapponesi, Limur venne ucciso per rinascere sottoforma di slime nell’universo fantasy ideato da Fuse. Studiando strategie e metodi per sfruttare al meglio la sua nuova e buffa forma, Limur è riuscito ad accrescere il proprio potere, anche grazie alla tecnica Predatore, attraverso la quale può mangiare qualunque cosa per poi emularne la forma e le proprietà. Divorando nemici e mostruosità di ogni tipo, Limur ha assorbito numerose capacità magiche e anche resistenze a moltissimi attacchi.

In seconda posizione si classifica, invece, Anos Voldigoad della serie di light novel The Misfit of Demon King Academy, scritta da Shu e illustrata da Yoshinori Shizuma. Una volta re dei demoni, Anos ha massacrato e ucciso delle vere e proprie divinità con estrema facilità, dimostrandosi capace di governare l’intero universo, sebbene poi abbia scelto di dedicarsi al portare la pace ovunque. La sua tecnica più forte è l’Egile Grone Angdroa, con la quale genera delle fiame così potenti da poter eliminare interi universi.

Il titolo di personaggio anime più potente va, però, a Zeno di Dragon Ball Super. Trattato quasi come fosse un amico da Goku, Zeno è l’essere che governa il multiverso ed è a lui, sotto consiglio del protagonista, che si deve l’organizzazione del Torneo del Potere. Incredibilmente più forte degli dèi della distruzione, questa creatura umanoide dall’aspetto stravagante può cancellare dall’esistenza qualsiasi cosa su scala universale, e senza subire il minimo danno o impegnarsi. La semplicità con cui fa sparire sei universi fa capire quanto sia pericoloso e, effettivamente, troppo potente rispetto ai protagonisti.

