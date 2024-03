Potenza allo stato puro! Le migliori trasformazioni introdotte in Dragon Ball Super

Dragon Ball Super è il midquel che si interpone tra la fine della Saga di Majin Bu e la fine di Z, una serie tutta nuova che nel 2015 ci ha riportato a vivere le vicissitudini della razza guerriera Saiyan. Nel corso di questo decennio il power system è stato rivoluzionato, ma quali sono le migliori trasformazioni di Dragon Ball Super?

Mentre i lettori restano in attesa dell'uscita di Dragon Ball Super 103, un capitolo che decreterà il Guerriero Z più forte tra due personaggi molto importanti, andiamo a ritroso per analizzare le più belle trasformazioni della serie di Toyotaro e TOEI.

Ancor più che Orange Piccolo e il Super Saiyan Rage di Trunks, l'uno frutto di un desiderio espresso alle Sfere del Drago e l'altro forse il più grave errore di Dragon Ball Super, è il Super Saiyan Rosé ad aver convinto il pubblico. Si tratta di una trasformazione esclusiva di Black Goku, una versione alternativa del Super Saiyan God Super Saiyan (il Blue di Goku e Vegeta) ottenibile quando una divinità entra nel corpo di un Saiyan e oltrepassa il limite del SSG. I capelli assumono un colore rosa chiaro, così come anche il Ki. Vedere una versione di Goku malvagio con queste tonalità ha di sicuro lasciato di stucco tutti quanti!

Dragon Ball Super: Broly non ha solamente (finalmente) reso canonico Broly, ma anche il suo Super Saiyan Leggendario. Si tratta di quella che al momento possiamo considerare come la trasformazione più forte, presumibilmente seconda solo alla fusion Gogeta, che concede un enorme aumento di massa muscolare, ma anche un forte deficit. Quando Broly entra in questo stato perde completamente il controllo di sé e finisce per diventare una pericolosa arma di distruzione di massa.

Sorpresa del tutto inaspettata della Saga di Granolah è stata la trasformazione Black di Freezer. Anche in questo caso parliamo di un guerriero talmente potente da stendere con un solo colpo Goku Ultra Istinto e Vegeta Ultra Ego. È passato del tempo da quel momento e non sappiamo se i due Saiyan abbiano colmato il gap con lui, né tantomeno sappiamo ancora quando rivedremo Black Freezer in Dragon Ball Super.

Più recente del lotto è Beast Gohan, una trasformazione che ridefinisce lo status quo e che finalmente permette al figlio di Goku di tornare a brillare. Con il suo sguardo rosso sangue e i capelli lunghissimi sparati in alto (come doveva essere il Super Saiyan 3 originale) e argentati, Gohan Beast ha decisamente conquistato il fandom.

Goku ha scosso tutti gli Universi al Torneo del Potere esibendo l'Ultra Istinto, uno dei momenti più alti mai raggiunti in un anime. Parliamo di una forma che è più paragonabile a uno stato zen, piuttosto che a una trasformazione, e che permette all'utilizzatore di evitare qualsiasi colpo in arrivo. L'Ultra Istinto è lo stadio base degli Angeli e conferisce a Goku un'aura di perfezione assoluta e capelli argentati. L'Ultra Istinto completo, invece, ha una natura più semplice, poiché i capelli di Goku restano inalterati.

La trasformazione più bella di Dragon Ball Super è l'Ultra Ego di Vegeta, una forma che trasuda arroganza e orgoglio da ogni poro. Tutto di questa trasformazione è epico, dalla mancanza di sopracciglia come nel SSJ3 ai capelli e il Ki viola. Trattasi inoltre di una forma che avvicina Vegeta al sembrare un Dio della Distruzione.