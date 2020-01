Le potenzialità del quirk di Overhaul al centro di My Hero Academia 4x12 andranno oltre?

Un quirk ha diverse applicazioni nella realtà di My Hero Academia e talvolta va molto oltre quanto appare a primo acchito. Di Overhaul, cattivo principale della saga in corso nell'anime, conoscevamo il potenziale distruttivo grazie alla prima lotta con la League of Villain, ma My Hero Academia 4x12 ha svelato potenzialità estremamente superiori.

Il quirk di Kai Chisaki è molto simile all'alchimia di Fullmetal Alchemist, basata su tre componenti: comprensione, scomposizione e ricomposizione. Finora, Overhaul aveva sfruttato principalmente la scomposizione per uccidere direttamente i suoi nemici e una ricomposizione per rimodellare il terreno e mettere in difficoltà gli avversari.

Nello scorso episodio arrivato sabato sera su VVVVid però Chisaki ha utilizzato il potere del quirk su se stesso e il suo alleato, modificando il proprio corpo e rendendolo una mostruosità con quattro braccia. Ciò significa che finora Overhaul non aveva mai usato fino all'estremo il suo quirk e ciò potrebbe riservare per gli eroi delle sorprese ancora sgradite.

La figura che ne esce da questa fusione dei due corpi è superiore in potenza e abilità, nel prossimo episodio di My Hero Academia vedremo un'ulteriore passo compiuto da Chisaki verso fattezze ancora più mostruose?