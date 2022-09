Che potere ha l'occhio di Boruto? I segreti dello Jougan

Introducendo una nuova generazione di giovani ninja di Konoha in Boruto, Ukyo Kodachi e Mikio Ikemoto hanno aggiunto molte novità all’universo ideato da Kishimoto. Uno degli elementi più interessanti è lo Jougan, arte oculare del protagonista. Cerchiamo di capire di più sul nuovo doujutsu rispondendo alla domanda: che potere ha l’occhio di Boruto?

Apparso nel flashforward del primo capitolo del manga, dove Boruto e Kawaki si affrontano tra le rovine del Villaggio della Foglia, il nuovo doujutsu colora l’occhio di azzurro, e la pupilla e la sclera di bianco. esteticamente è quindi come una fusione tra il Byakugan, arte oculare caratteristica del clan Hyuga, e la sua evoluzione, il Tenseigan, risvegliata per la prima volta da Hamura Otsutsuki.

Sebbene lo Jougan sia ancora avvolto nel mistero, viste le difficoltà riscontrate da Boruto nell’attivarlo a suo piacimento, le rare occasioni in cui è stato mostrato in azione consentono di stilare una lista provvisoria dei poteri che conferisce al protagonista.

Come il Byakugan, lo Jougan permette di vedere il flusso dei chakra dell’avversario, e sfruttare questa conoscenza per colpirlo nei punti deboli. Inoltre, Boruto sarebbe in grado di vedere gli spiriti dei morti, e poterci comunicare, una capacità che, stando a quanto rivelato da Momoshiki Otsutsuki, deriverebbe nuovamente dal sangue Hyuga. Inoltre, stando alle informazioni condivise da uno degli animatori dello studio Pierrot, lo Jougan è legato alle dimensioni create dal clan Otsutsuki.

Grazie al Jougan Boruto è anche in grado di aprire un portale spaziotemporale per raggiungere la dimensione del Nue, capacità che si manifesta con la generazione di saette dal suo occhio destro. Per riassumere, quindi, i poteri del Jougan sono la possibilità di vedere il flusso dei chakra, di comunicare gli spiriti delle persone morte, e di aprire un varco spaziotemporale, simile alla tecnica usata da Sasuke sfruttando il suo Rinnegan.