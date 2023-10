Il potere degli spokon: ecco che grande effetto ha avuto Haikyu sulle scuole giapponesi

Haikyu!! è stato un manga molto popolare scritto e disegnato da Haruichi Furudate, andato in pubblicazione su Weekly Shonen Jump tra il 2012 e il 2020. Ben otto anni di grandi azioni, di schiacciate potenti e di alzate precisissime, che hanno infervorato milioni di appassionati in tutto il mondo, e l'effetto si è visto ni più modi.

Haikyu ha accompagnato la nazionale giapponese durante le olimpiadi di Tokyo 2020, con la OST principale della serie che è stata suonata durante le partite e durante le azioni migliori. Si tratta di un riconoscimento non da poco, ma che conferma l'influenza che ha avuto l'anime nel paese. E sapevate che c'è stata un'altra grande influenza? Ecco di cosa si tratta.

La pallavolo non è di certo lo sport più popolare in Giappone, ruolo conquistato dal baseball, ma non è di certo l'ultimo in classifica. Tuttavia, la pallavolo nel paese del sol levante era in decadenza e attirava poco i giovani. Infatti, il numero di club scolastici che si occupava di pallavolo era in costante declino, o almeno lo è stato fino al 2012, anno in cui è iniziato il manga di Haikyu su Weekly Shonen Jump. Il momento più basso dai club di pallavolo maschili negli istituti scolastici arrivò proprio nel 2012, con 35000 club iscritti. Ci fu però una netta inversione di tendenza con una crescita quasi esponenziale, con il 2016 che segnò ben 44000 club scolastici maschili dedicati allo sport. In sostanza: Haikyu ha fatto rinascere la pallavolo giovanile in Giappone.

Non si tratta di certo di una situazione unica: negli anni '80, il Giappone si era infervorato per le vicende di Captain Tsubasa, mentre una decade dopo è stato il turno di Slam Dunk, che ha portato nelle scuole tanti nuovi amanti del basket, risollevando lo sport. In sostanza, gli spokon più famosi e meglio realizzati, nei quali entra anche Haikyu!!, riescono a spingere orde di giovani verso i vari sport, incentivandoli a prendere dei percorsi che forse non avrebbero mai intrapreso senza guardare le gesta di questi protagonisti. La voglia di superare la rete di Shoyo Hinata e Tobio Kageyama è stata quindi tale da ispirare tante persone. Ecco intanto cosa c'è da sapere sul finale dell'anime di Haikyu.