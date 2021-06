Che poteri ha Boruto? Le tecniche e le arti ninja del figlio di Naruto

Boruto: Naruto Next Generations è un manga sequel di Naruto che ci mostra quindi tutti i personaggi che abbiamo conosciuto tra il 1999 e il 2014, ma cresciuti e ormai genitori. Ed è proprio sulla nuova generazione che si incentra la nuova opera, in particolare sul figlio dell'ex protagonista.

Boruto è infatti al centro delle vicende e lo abbiamo visto crescere per bene in questi primi 14 volumi di manga. Ma quali sono i poteri che ha Boruto? Andiamo alla scoperta dell'arsenale del giovane ninja figlio di Naruto.

Inevitabilmente, essendo un Uzumaki, Boruto è dotato di un chakra straordinario sia in quantità che in qualità, mentre dal lato materno Hyuga ha ottenuto un collegamento speciale con gli Otsutsuki, come mostrato quando fu in grado di parlare con lo spirito di Momoshiki. È versato anche nel taijutsu grazie a un fisico ben allenato, mentre per ora non sembra aver molta inclinazione per i genjutsu. Il suo chakra è affine al tuono principalmente, ma è in grado di usare anche tecniche dell'arte del vento e ha basi per l'arte dell'acqua. Le tecniche che gli abbiamo visto usare nel manga sono:

Boruto Stream

Pugno Gentile, anche se è in grado di usarne solo una versione basilare a causa della mancanza del Byakugan

Arte del Tuono: Fulmine Viola

Arte del Tuono: Freccia Elettrica

Rasengan e alcune varianti , tra cui il Rasengan che svanisce

, tra cui il Rasengan che svanisce Tecnica Seducente e varianti

Tecnica della Moltiplicazione del Corpo Superiore

Shurikenjutsu Uchiha: "Fulmine": Triplice

Arte dell'Acqua: Mare Impetuoso

Arte del Vento: Palmi Uragano

In aggiunta, Boruto possiede il misterioso Karma ma anche il Jougan. I due elementi sembrano essere collegati e il protagonista non è mai riuscito a usarli appieno, almeno finora, e un loro sviluppo consentirà a Boruto di diventare ancora più forte.