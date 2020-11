Che poteri ha Wolverine? Lo straordinario fisico dell'X-Men

L'Homo Sapiens Superior è la nuova evoluzione umana raggiunta nel fumetto X-Men. Gli uomini mutanti, dotati del Gene X, possono ottenere capacità imprevedibili dal controllo del fuoco e del ghiaccio, telecinesi e tanto altro ancora. Tra tutti quelli inseriti finora, Wolverine è il più amato e tra i più particolari.

Diversi anni dopo la nascita del gruppo degli X-Men e della loro linea editoriale, fu creato il personaggio di Wolverine che però fece la sua prima apparizione in un numero di The Incredible Hulk. Solo dopo passò a essere un personaggio del gruppo dei mutanti, portandoli rapidamente alla popolarità. Essendo quindi diventato il membro di spicco del gruppo, su Wolverine ci sono state diverse storie che hanno approfondito tutti i poteri in suo possesso.

Il corpo di Wolverine è dotato di una rigenerazione cellulare veloce e avanzata rispetto a quella umana. Ciò permette all'X-Men di non ubriacarsi, non soffrire gli effetti di droghe o alteranti psicofisici e soprattutto di rigenerare le proprie ferite a velocità sovrumana. Nel corso delle tante storie in cui è stato protagonista lo si è visto riprendersi più o meno velocemente a seconda del tipo di ferite, riuscendo anche a rigenerare interi arti. Ciò non lo rende invincibile dato che la rimozione di organi non sarebbe rigenerabile in tempo.

Tralasciando però quest'ultimo dettaglio, Wolverine è di fatto dotato di una vita lunghissima. La sua rigenerazione gli permette infatti di apparire come un uomo nei suoi 30 anni nonostante abbia oltre un secolo. Il suo corpo è inoltre dotato di sensi iper sviluppati, quindi con una vista, un olfatto e un udito fuori dal comune. E poi ci sono i suoi artigli d'ossa, situati nel palmo della mano e che possono essere estratti a piacere.

Questi sono i suoi poteri naturali mentre poi sappiamo del suo scheletro d'adamantio. Durante il progetto Arma X fu dotato infatti dell'adamantio che ora protegge tutte le sue ossa, rendendolo quasi invincibile. Ancora oggi Wolverine è protagonista delle nuove storie degli X-Men.