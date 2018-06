Potrebbe esserci stato un altro Re dei Pirati prima di Roger in ONE PIECE

Nel corso degli anni, i lettori di ONE PIECE hanno visto Monkey D. Rufy sforzarsi di seguire le orme di Gol D. Roger, il Re dei Pirati, tuttavia, ci potrebbe essere stato un uomo prima di Roger che ha regnato come re, e i fan pensano che abbia avuto due formidabili marinai dalla sua parte.

L'ultimo capitolo di ONE PIECE è cominciato con una chiacchierata al lumacofono tra Big Mom e Kaido, due dei 4 Imperatori. Durante la telefonata, Big Mom dice che Kaido le deve un favore da molto tempo, e quest'ultimo appare turbato dalla menzione. La cosa ha subito spinto i fan a domandarsi cosa potrebbe aver legato i due in passato.

Successivamente, la scena passa poi al Reverie, e nello specifico a Hina che dice a Garp quanto segue: "A proposito di Big Mom e Kaido... Sono loro la ragione per cui sei acclamato come l'Eroe dei Marines?" Quindi, Garp risponde: "Oh, stai parlando dei Rocks? Hina, sei ben informata per una della tua età. Si, prima di Roger era la loro era! Ma quello era più di 40 anni fa. Il passato è il passato."

Come potete vedere, questi Rocks hanno un legame diretto con Kaido e Big Mom, e i fan pensano che i due Imperatori possano aver prestato servizio nello stesso equipaggio decenni fa. E, se così fosse, allora il leader di Rocks potrebbe essere stato il precedente dominatore dei mari.

ONE PIECE continua a far nascere domande nei suoi lettori.