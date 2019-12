Poupelle of Chimney Town diventerà un film anime, in staff c'è il direttore CGI di Berserk

L'illustratore e scrittore Akihiro Nishino ha prodotto un libro illustrato, in Giappone noto col nome di Entotsu-chō no Poupelle. Il progetto ha visto la luce grazie alla casa editrice Gentosha, che ha pubblicato il volume lo scorso 21 ottobre in Giappone. Dopo solo pochi mesi, viene annunciato che Poupelle of Chimney Town diventerà un film.

Traducibile come "Poupelle e la città ciminiera", la storia è ambientata proprio in questa città dove il fumo delle ciminiere è talmente forte e denso da creare un alone di fumo in città. Ciò non permette di vedere il cielo, tanto che nessuno sa più come sia fatto. In una notte di Halloween, un fattorino perde il cuore che doveva consegnare. Non riesce più a trovare il cuore a causa del fumo e si arrende. Il cuore continua a battere nel punto in cui è caduto.

Sarà lo Studio 4°C a produrre Poupelle of Chimney Town, con una data di uscita fissata per dicembre 2020. Nishino è accreditato come supervisore della produzione, creatore originale e scrittore, mentre il ruolo di regista è stato assegnato a Yusuke Hirota, noto per aver servito come direttore della CGI nei film di Berserk. Atsuko Fukushima si occuperà invece del character design.

Per Poupelle of Chimney Town è stata distribuita anche una prima locandina che potete osservare in fondo alla notizia. Nel film ci saranno anche elementi non presenti nel libro illustrato, in questo modo anche chi ha già potuto leggere il racconto originale troverà qualcosa di nuovo. Nishino è noto per essere anche un comico e per aver dato la voce a un personaggio in nel film del 2005 Pokémon: Lucario e il mistero di Mew.