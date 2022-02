Power in un cosplay da Chainsaw Man fa risaltare il suo carattere

Il bureau giapponese che si occupa dei diavoli è ricco di figure uniche, a partire dal capo Makima. Ma sotto di lei ci sono tanti altri personaggi che sono stati per lungo tempo al centro degli schemi di Chainsaw Man, il manga di Tatsuki Fujimoto che per ora è interrotto ma che tornerà in futuro su Shonen Jump+ con la seconda parte.

C'è tanta attesa anche per l'anime di Chainsaw Man che sarà sicuramente tra i migliori vista la qualità di adattamento di Studio MAPPA oltre a quella della storia e dei personaggi. E proprio questi ultimi tenteranno di fare breccia nel cuore dei futuri spettatori, dato che molti lettori si sono già innamorati di tanti di loro. Power sicuramente occupa un posto speciale nel cuore.

Nonostante sia una bugiarda patologica, una ragazza infantile e difficile da trattare e in generale abbia un caratteraccio, Power riesce a risultare genuina e simpatica senza problemi, diventando fondamentale nell'economia del manga di Fujimoto. Tanya Bayer ha vestito i panni della diavolessa esuberante in questo cosplay di Power da Chainsaw Man. Le corna e i vestiti sono al loro posto e non mancano i denti acuminati, per una rappresentazione davvero di livello.

Chainsaw Man sarà completamente adattato in 24 episodi secondo alcuni rumor.