Power Rangers diventa un manga! Il Red Ranger risorge in un isekai

Il genere degli isekai continua ad ampliarsi, questa volta coinvolgendo uno dei franchise più celebri tra i ragazzi nati negli anni Novanta. È infatti in arrivo una inedita serie manga sui mitici Power Rangers in cui il Red Ranger torna in vita in un mondo isekai!

Basato sulla serie giapponese Super Sentai e prodotta da Saban Entertainment, nel 1993 fa il suo debutto Mighty Morphin Power Rangers. Nel corso degli anni il franchise si è affermato come uno dei più popolari tra i ragazzi, potendo contare su numerose serie televisive, videogiochi e fumetti. Power Rangers compie quest'anno il suo trentesimo anniversario, celebrato da Netflix con una nuova serie TV. Ecco il trailer per Power Rangers Ora e per Sempre.

Oltre a suddetta nuova serie e ai giocattoli marchiati Hasbro onnipresenti nei migliori negozi, Power Rangers torna anche con un manga. A creare questa serie di genere isekai è Koyoshi Nakayoshi e i primi capitoli sono già disponibili sulla piattaforma web di Square Enix Manga UP!.

Il Red Ranger Asagaki Togo viene sconfitto durante il faccia a faccia finale contro una malvagia organizzazione criminale. Sicuro di stare per morire, rinasce in un mondo completamente diverso. In questa vita parallela diventa un avventuriero che aiuta i bisognosi. Divenuto il Kizuna Red, il Ranger di colore rosso continua la sua lotta per la giustizia in un altro mondo.