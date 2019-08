Power Rangers: rivelato il motivo dietro la nascita degli Omega Rangers

Nell'ultimo numero della serie Go Go Power Rangers , sono emerse alcune informazioni riguardanti la creazione degli Omega Rangers. Scopriamo insieme i dettagli.

L’era di Necessary Evil ha portato a numerose rivelazioni, ma una delle più importanti riguarda sicuramente il debutto degli Omega Rangers, originariamente composti da Jason Scott, Trini Kwan, e Zack Taylor. In realtà c’è una ragione dietro il loro allontanamento dal team di Mighty Morphin, e nei fumetti sono diventati gli Omega Rangers, anche se non sappiamo contro cosa combattano e perché..fino ad ora! Infatti verità è stata svelata nel 22esimo numero di Go Go Power Rangers!

Alla fine dello scorso volume, abbiamo visto la comparsa di uno degli Emissari, e il suo tentativo di parlare con Jason, anche se quest’ultimo non riusciva a ricordarsi di lui. Jason prova perciò a stenderlo ma viene respinto dalla misteriosa figura che sottolinea l’importanza di non perdere tempo. Spiega al ragazzo come loro prima fossero stati al fianco dei Rangers per contrastare la minaccia di Drakkon su Grid, ma Jason è del tutto spaesato, non sapendo di cosa sta parlando.

È in quel preciso momento, l’Emissario, rivela perché i loro ricordi sono stati rimossi: “Si, beh..le menti lineari sono sempre così fragili. I tuoi ricordi sono andati perduti quando l’universo è stato ricostruito.” Naturalmente, ha aggiunto, che l’universo ha subito anche effetti negativi dopo la ricostruzione.

“Quando la linea temporale fu ristabilita, non tutto è riuscito a tornare come prima. L’energia Morphin si sta diffondendo attraverso gli squarci nell’universo. Modificando alcuni individui in tutta la galassia. Non si può sapere quanti danni riuscirà ancora a provocare..per questo ti sto chiedendo di guidare le nostre forze..di nuovo.”

Così ora sappiamo perché gli Omega Rangers devono fermarsi, ma è la prossima sequenza a spiegare perché nessuno degli eroi, incluso Zordon, può saperlo. Quando Jason risponde che devono parlare con Zordon, l’Emissario risponde: “Temo che sia impossibile. Solo avvicinandomi a te, ho minacciato l’integrità delle linee temporali che sono state restaurate. Dobbiamo andare ora..in segreto.”

Jason dice di non voler abbandonare Zordon, ma l’Emissario lo interrompe: “La percezione lineare è così..noiosa. Le mie scuse.” Successivamente tocca la fronte di Jason, e nella pagina finale, vediamo il ragazzo assorbire l’energia rossa.