Power Rangers/Tartarughe Ninja: quali personaggi vedremo nel crossover?

In uscita per la casa editrice Boom Studios, Power Rangers/Tartarughe Ninja è un crossover che mette a confronto i due celebri team uniti per sconfiggere una minaccia comune. In un'intervista l'autore ci spiega quali personaggi gli piacerebbe utilizzare nella storia.

Annunciato quest'estate, il crossover è scritto da Ryan Parrot e disegnato dall'italianissimo Simone di Meo. Nel corso di un'intervista alla domanda su quale personaggi gli piacerebbe, lo scrittore ha dichiarato che il personaggio che avrebbe piacere di utilizzare è Ace Duck, anche se nei due franchise esistono moltissimi personaggi interessanti come Rat King (il re dei topi che vive nelle fogne, nemico delle Tartarughe Ninja) ed altri. "Questa è solo una scusa per vedere interagire i due gruppi e vederli stare insieme o combattersi. Immaginate Jason (il Red Ranger) che combatte contro Usagi Yojimbo (personaggio creato da Stan Sakai ed apparso un alcuni episodi della serie delle Tartarughe Ninja) " ha aggiunto lo scrittore, descrivendo così la sua idea di crossover.

La sinossi dell'evento vede i Power Rangers giungere a New York per trovare il loro amico Tommy (il Green Ranger), ma scoprono che quest'ultimo si è alleato al malvagio Shredder e il Clan del Piede! Proprio in quest'occasione avviene l'incontro con le celebri Tartarughe dai nomi rinascimentali, che decidono di unire le forze per sconfiggere Shredder e sventare i suoi piani. Se siete amanti dell Tartarughe più famose del pianeta, è in arrivo una nuova serie dedicata alle Tartarughe Ninja e un'altra miniserie che riguarda Jennika, l'unica Tartaruga ninja donna