I Power Rangers e le Tartarughe Ninja si uniscono in una nuova serie a fumetti

BOOM! Studios, sotto licenza di Hasbro Inc. e in collaborazione con IDW e Nickelodeon, hanno annunciato oggi che i leggendari Power Rangers si uniranno molto presto alle Teenage Mutant Ninja Turtles in un fumetto crossover diviso in cinque numeri che debutterà nel dicembre 2019.

La miniserie sarà scritta da Ryan Parrot (Power Rangers: Necessary Evil) e illustrato da Simone di Meo (Mighty Morphin Power Rangers). La sinossi dell'opera recità:

I Power Rangers giungono a New York per trovare Tommy Oliver - AKA Il Green Ranger - ma ben presto scoprono che quest'ultimo ha deciso di unire le forze con il malvagio Shredder e il Clan del Piede! Mentre i Rangers sono distrutto a causa dell'inaspettato tradimento, ecco che innanzi a loro si parano quelli che diverranno degli improbabili alleati, le Tartarughe Ninja! Riusciranno tutti questi eroi a collaborare per riuscire a sconfiggere le forze del male e salvare così il mondo dalla distruzione?

Nonostante i nostri eroi dalla pelle verde fossero già apparsi in un episodio di Power Rangers in Space nell'ormai lontano 1998, questo sarà il loro primo incontro ufficiale con l'iconico team Mighty Morphin. Oltre all'annuncio, BOOM! Studios ha anche condiviso la cover realizzata da Dan Mora (Buffy the Vampire Slayer) per MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS/TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES #1, visionabile a fondo news.