Powers of X: per gli X-Men arrivano nuove rivelazioni e domande da 1000 anni nel futuro

Powers of X numero 3 ha consentito ai lettori di dare uno sguardo molto più approfondito alla timeline oscura degli X-Men 100 anni nel futuro, dove i mutanti sono stati cacciati dalla Terra a causa della Supremazia Uomo-Macchina. Adesso Jonathan Hickman ha deciso di approfondire molto di più la timeline X² e i suoi X-Men.

Come già preannunciato fin dalle prime battute della nuova run Dawn of X, divisa in due tronconi, House of X e Powers of X, vedremo gli X-Men 1000 anni nel futuro e sarà l'ultima timeline che il nuovo fumetto di Jonathan Hickman esaminerà.

Ma cosa ha in serbo Powers of X numero 3 per gli X-Men? Innanzitutto, viene rivelato che la timeline 100 degli X-Men in realtà è il nono ciclo vitale di Moira Mactaggert. Nella sua nona vita, Moira abbandona ogni speranza sulla salvezza dei mutanti da parte di Xavier e Magneto, decidendo di affidare questo suo sentimento ad Apocalisse.

Dopo aver risvegliato il mutante eterno dal suo sonno, Moira e Apocalisse uccidono Xavier e Magneto, formando una loro versione degli X-Men. Apocalisse, col suo mantra che recita come sopravvivano solo i più adatti, porta alla "Guerra di Apocalisse", che porta poi alla reazione dell'umanità e la nascita della Supremazia Uomo-Macchina.

Durante la guerra con questa nuova fazione, Moira viene ferita prima che Apocalisse riesca a sconfiggere Nimrod, così gli X-Men la mettono in stasi. Wolverine però decide di uccidere Moira per resettare il suo ciclo vitale, in questo modo saprà quando e dove intervenire per evitare la creazione di Nimrod.

Questo ovviamente ha portato numerose domande con sé: gli X-Men quando affronteranno gli eventi con Librarian, il Nimrod Drone e la Phalanx ascendancy?