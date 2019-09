Powers of X: ecco tutti gli X-Men morti nel numero 4

Jonathan Hickman si è lanciato verso un reboot totale del mondo dei mutanti degli X-Men grazie a Dawn of X, storia divisa in due tronconi chiamati Powers of X e House of X. Il posto per i mutanti nel Marvel Comics Universe cambierà radicalmente alla conclusione di queste due testate, con Powers of X che ci rivela alcune nuove vittime.

Attenzione, di seguito sono presenti spoiler provenienti dal numero quattro di Powers of X. La storia del numero quattro ci lancia subito al termine del cliffhanger presente nell'uscita precedente, con l'esplosione causata dal sacrifico di Erasmus, agente di Orchis. Il colpo ha ucciso sia Arcangelo che Husk e ha lasciato il resto delle forze d'élite degli X-Men alla ricerca di un modo per portare a termine il loro piano di fermare la creazione di Mother Mold che porterebbe poi alla sentinella Nimrod.

I membri della squadra degli X-Men, sotto richiesta del Professor X, si dirigono verso l'obiettivo con Magneto, Jean Grey, Ciclope, Nightcrawler, Wolverine e Mistica, ognuno che si infiltra a proprio modo nella stazione di Orchis. Inizialmente le cose vanno bene, ma Mistica viene poi coinvolta in un agguato di Gregor e le Sentinelle Omega, che lanciano la mutante nello spazio. Dopo un po' questo viene seguito dal salto suicida di Wolverine e Nightcrawler verso Mother Mold, in un disperato tentativo di distruggere tutto, ma questi arrivano troppo vicini alla superficie del Sole.

Mentre Nightcrawler viene vaporizzato subito, il fattore di rigenerazione di Wolverine gli permette di tenere duro e hackerare il pannello di controllo di Mother Mold, obbligando entrambi a precipitare sul Sole. Ciclope cerca di scappare dal posto insieme a Jean, ma Gregor fa prima saltare la testa al ragazzo, mentre Jean viene fatta esplodere in aria con la sua navicella.

Powers of X di Hickman ci ha presentato una morte brutale dietro l'altra, con pochi X-Men ormai rimasti in vita. Cosa ne sarà dell'universo mutante della Marvel?