L'episodio 11 di One Punch Man si preannuncia ricco di azione e suspense

Dopo le critiche ricevute da alcuni fan per il design del personaggio di One-Punch Man 2 Superlega Nerolucido, si torna a parlare della serie creata da One, con un nuovo episodio che si preannuncia ricco di azione e di soprese, a causa dell'attesa resa dei conti tra due dei personaggi più amati dai fan.

In una stagione in cui l'eroe Saitama è stato messo leggermente da parte, l'anime di One Punch Man si è arricchito grazie alle storie dei suoi personaggi secondari.

Una tra queste è sicuramente la sfida tra Bang e il suo ex discepolo Garo, giunta ormai al suo climax dopo che la puntata precedente si è conclusa con il maestro Bang che è riuscto a mettere a segno un calcio contro il suo allievo di una volta, dimentico ormai degli insegnamenti impartiti sin da quando era stato trovato da Silver Fang come un semplice bambino affamato.

Nonostante Garo si trovi in una situazione difficile, sappiamo che l'emozionante scontro sarà ricco di colpi di scena e dall'esito non scontato.

Come potete leggere nella nostra anteprima della stagione 2 di One-Punch Man sembra che i fan stiano rimpiangendo l'avvenuto cambio di studio, soprattutto a causa di un calo qualitativo nelle animazioni, vero e proprio punto di forza della prima stagione prodotta da Madhouse.