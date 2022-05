Predator sfida i supereroi Marvel in una serie di Variant Cover

Nei fumetti, la lunga storia editoriale di Predator lo ha visto confrontarsi con numerosi personaggi provenienti da universi differenti come Terminator, la Justice League e, ovviamente, gli Xenomorfi di Alien. Con l'arrivo di Predator in casa Marvel, è giunto il momento per il cacciatore alieno di sfidare anche i supereroi della Casa delle Idee.

Il prossimo Agosto, Marvel lancerà la nuova serie a fumetti dedicata a Predator, realizzata da Ed Brisson and Kev Walker. Sebbene la serie sia ambientata nell'universo di Predator e non nel Marvel Universe, i due mondi avranno comunque modo di collidere in una serie di Variant Cover che, tra Giugno e Agosto, vedranno Predator sfidare numerosi supereroi Marvel.



Apriranno le danze, a Giugno, Captain America: Sentinel of Liberty #2 e Jane Foster & The Mighty Thor #2, che presenteranno delle "Predator Variant Cover" realizzate rispettivamente da Iban Cobello e Jung-Geun Yoon.



Tra gli artisti scelti per l'iniziativa, segnaliamo anche la presenza degli italiani Mirka Andolfo, Mattia De Iulis e Gabriele Dell'Otto, che si occuperanno della realizzazione rispettivamente delle variant di Savage Avengers #3, Miles Morales: Spider-Man #40 e Amazing Spider-Man #8. In totale, sono ben 20 le uscite coinvolte dal progetto, realizzate da altrettanti artisti. Trovate tutte le cover nella gallery in calce.



Presto, Predator tornerà a invadere anche i nostri schermi: sono infatti terminate le riprese della serie prequel Skulls, ed è stato annunciato un nuovo film della saga di Predator intitolato Prey.