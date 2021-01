Premi Oscar 2021: Demon Slayer e altri cinque film anime ufficializzano la candidatura

Pochi istanti fa, Aniplex ha confermato che Demon Slayer: Infinity Train è stato ufficialmente inserito nella lista dei possibili candidati ai Premi Oscar 2021, nella categoria "Miglior film d'animazione". La pellicola competerà per un posto con i grandi capolavori Disney e Pixar, e più altri cinque film anime tra cui Earwig e la Strega.

Le premiazioni per la 93° edizione degli Academy Awards si terranno in diretta il 25 aprile 2021, mentre le nomination saranno rivelate il prossimo 15 marzo. Sono candidabili tutti i film proiettati in Nord America tra gennaio 2020 e febbraio 2021, ragione per cui questa notizia conferma ufficialmente anche l'imminente debutto di Demon Slayer: Infinity Train negli USA.

In totale è stata richiesta la candidatura di sei film anime: Demon Slayer: Infinity Train (Ufotable), Earwig e la Strega (Studio Ghibli), Lupin III The First (TMS Entertainment/Marza Animation), On-Gaku: Our Sound (Rock 'n' Roll Mountain), Ride Your Wave (Science Saru) e Miyo - Un amore felino (Studio Colorido). Disney e Pixar sono in corsa con due pellicole, Onward - Oltre la magia e Soul, entrambe con un posto garantito nei cinque candidati finali, quindi le possibilità che più di una pellicola anime trovi un posto nei finalisti sono estremamente ridotte.

Tra tutti, Demon Slayer: Infinity Train è indubbiamente il film con più possibilità di ricevere una candidatura, nonostante la spietata concorrenza di altri film occidentali come Wolfwalkers - Il popolo dei lupi (Apple TV+) e Over the Moon - Il fantastico mondo di Lunaria (Netflix). Per sapere se il film di Ufotable ce la farà o meno, non ci resta che attendere il 15 marzo.

E voi cosa ne pensate? Quale di questi film anime meriterebbe un posto tra i candidati? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto vi ricordiamo che Demon Slayer: Infinity Train arriverà anche in Italia nel 2021, sebbene non sia ancora stato specificato il periodo di uscita.