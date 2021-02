Premi Oscar 2021, Demon Slayer sfida Soul: Ufotable ufficializza la candidatura del film

Japan News Network ha appena riportato che Ufotable, lo studio responsabile per la produzione dell'anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, ha annunciato una programmazione speciale in Nord America per Demon Slayer: Infinity Train, fissata due giorni prima la chiusura delle selezioni per i Premi Oscar 2021.

Secondo il regolamento ufficiale degli Academy Awards, sono candidabili agli Oscar tutti i film proiettati in Nord America tra gennaio 2020 e febbraio 2021, e la proiezione esclusiva di Demon Slayer: Infinity Train è fissata per il 26 febbraio a Miami, Florida, per un totale di sette giorni. Il rappresentante di Ufotable ha confermato che "la proiezione è stata accordata solo per permettere l'elezione agli Academy Awards 2021" e che "il film uscirà in tutte le sale USA una volta terminati i lavori".

Il grandioso successo della pellicola sembrerebbe poter garantire la nomination, anche solo perché tra i palpabili candidati all'Oscar per l'animazione spiccano solo Wolfwalkers - Il popolo dei lupi (Apple TV+), Soul (Disney/Pixar), Onward - Oltre la magia (Disney/Pixar) e Over the Moon - Il fantastico mondo di Lunaria (Netflix). Earwig e la Strega si è rivelato un flop, quindi le chance per Studio Ghibli sembrerebbero essere davvero minime.

Le premiazioni per la 93° edizione degli Academy Awards si terranno in diretta il 25 aprile 2021, mentre le nomination saranno rivelate il prossimo 15 marzo. Tra poco meno di un mese, quindi, scopriremo se Ufotable sarà riuscito a meno a compiere l'impresa.

E voi cosa ne pensate? Demon Slayer riuscirà a vincere una candidatura? Fateci sapere la vostra con un commento! Noi intanto vi ricordiamo che la pellicola è attesa anche in Italia, dove uscirà nel corso del 2021.