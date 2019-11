La premiere del nuovo anime 'Darwin's Game' durerà un'ora, ecco data d'uscita e Key Visual

L'adattamento anime di Darwin's Game, curato da Nexus e tratto dal celebre manga di FLIPFLOPs, approderà in Giappone il 3 gennaio 2020 con un episodio speciale di un'ora, secondo quanto rivelato poche ore fa dal sito ufficiale dell'opera. Oltre alla data d'uscita inoltre, sono state svelate nuove informazioni su staff, cast, opening e molto altro.

Per chi non la conoscesse, la serie racconta le avventure del giovane Kaname Sudou, un ragazzo con uan vita ordinaria che viene invitato da un suo amico a giocare al misterioso Darwin Game. Dopo aver sconfitto il suo primo avversario, Kaname capisce che il gioco è in realtà una trappola: abbandonarlo infatti metterà fine alla sua vita. Dopo essersi scontrato con l'abile coetanea Shuka, i due decidono di allearsi per sopravviere alla sfida mortale.

Il manga è stato pubblicato per la prima volta nel 2013 ed è stato accolto piuttosto bene in Giappone, dove conta attualmente ben 18 Volumi pubblicati. In calce potete dare un'occhiata alla prima Key Visual dell'anime, ritraente il protagonista e il suo team: i Sunset Ravens.

Lo staff responsabile per l'adattamento è stato guidato dal regista Yoshinobu Takamoto (Comic Girls) che ha diretto i lavori presso Studio Nexus (Re:ZERO, Strike the Blood). Shu Miyama al suo primo lavoro in questo campo si è occupato della sceneggiatura, mentre Kazuya Nakanishi (Granbelm, Comic Girls) ha curato il design dei personaggi. Kenichiro Suehiro (Re:ZERO, Golden Kamui) ha composto le musiche.

Per quanto riguarda il cast, è stato rivelato che Yusuke Kobayashi (Subaru in Re:ZERO) ha interpretato il protagonista Kaname, mentre la venticinquenne Reina Ueda (Ruri di Dr. Stone) ha indossato i panni di Shuka. L'opening e l'ending theme saranno rispettivamente "CHAIN" della popstar giapponese ASCA e "Alive" della cantautrice Mashiro Ayano.

E voi cosa ne pensate? Darete un'occhiata a quest'anime? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che tra i grandi debutti del prossimo anno figura anche ID: INVADED.