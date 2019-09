La Premiere di ONE PIECE: Stampede in Francia e l'addio a Vivi: che momento incredibile!

ONE PIECE: Stampede è ormai pronto ad arrivare in Italia, a conquistare il pubblico nostrano con un nuovo lungometraggio tutto da scoprire. A rendere tanto grande l'ultimo film del franchise, inoltre, è seguito solo dal grande responso recepito dall'enorme community dietro l'opera di Eichiro Oda.

Il bello d'essere appassionati, è proprio il caso di dirlo questa volta. Ma quello che è successo in Francia, l'altro giorno, è qualcosa di incredibile, un momento che per un attimo ha reso i fan una cosa sola. Durante la premiere dell'ultima pellicola legata a ONE PIECE, infatti, la sala ha assistito a uno speciale momento di unione degli appassionati, in cui il pubblico, volgendo le spalle al palco principale, ha salutato Vivi nell'iconica posa che ha reso grande il capitolo 216 del manga.

Le foto, catturate per l'occasione, sono immediatamente diventati virali in rete, coinvolgendo i canali social di ONE PIECE che sono rimasti stupiti e catturati dal meraviglioso momento di unione. Opportunità come queste non sono tanto solite, eppure, proprio per questo, diventa magico rendere un'intera platea di 2600 persone il primo simbolo del successo del franchise.

In ogni caso, il film arriverà in Italia il prossimo 24 ottobre, con l'importante compito di rendere il lungometraggio il più redditizio della serie. E voi, invece, cosa ne pensate di questo simpatico, ma intenso, momento al cinema tra gli appassionati? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito riquadro qua sotto!